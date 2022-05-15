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«Порту» набрал 91 очко в чемпионате Португалии. Это рекорд турнира

«Порту» обыграл «Эшторил» (2:0) в заключительном туре чемпионата Португалии. «Драконы» набрали 91 очко в 34 матчах – это рекорд в истории турнира.

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