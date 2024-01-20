СЦКК: восемь человек пострадали после обстрела ВСУ Горловки

Украинские военные в ночь на 20 января обстреляли Горловку из РСЗО кассетными боеприпасами. В результате атаки восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.