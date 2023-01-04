Хачанов о победе над Дрэйпером: «Я ждал очень трудного матча. Он хороший игрок и сейчас на подъеме»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером во втором круге в Аделаиде (6:4, 6:2). «По правде говоря, я ждал очень трудного матча против Джека, потому что на US Open у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как я хотел: он снялся в конце третьего сета.
Популярные статьи
- Матч «Денвер» – «Бостон» прервали на 35 минут после данка Роберта Уильямса, который повредил кольцо
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
Свежие комментарии