Хачанов о победе над Дрэйпером: «Я ждал очень трудного матча. Он хороший игрок и сейчас на подъеме»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Джеком Дрэйпером во втором круге в Аделаиде (6:4, 6:2). «По правде говоря, я ждал очень трудного матча против Джека, потому что на US Open у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как я хотел: он снялся в конце третьего сета.