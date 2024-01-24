Avia.pro - Новости Недавние заявления депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, касающиеся мигрантов и мусульман, привели к острой реакции Рамзана Кадырова, главы Чечни.
Депутат Госдумы пулей извинился за слова о мигрантах и мусульманах после угроз Рамзана Кадырова. Видео
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей К
Ну какой он камуноид? И ты такая же шлюшка и сеешь рознь как можешь. Вот тебя надо пинком. Но ты вряд ли в России.
Ответить
5 час.
СК
Сергей К
Ну тут надо привлечь Кадырова и попросить разобраться. Понятно, что мигранты бывают всякие. И Кадыров может отличить нормальный ислам от какой-нибудь дряни. Да, мусульмане бывают очень хорошими, очень приличными людьми.
Ответить
5 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Кадыров берега потерял! не он депутата избирал, не ему "выгонять" Опять же с сыном, многократно награжденным, за мерзкий поступок... Поймал бы на улице - респект и уважуха, а бить в тюрьме да в наручниках🤮
Ответить
1 час.
Свежие комментарии