Медвежий угол
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Медвежий угол

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Депутат Госдумы пулей извинился за слова о мигрантах и мусульманах после угроз Рамзана Кадырова. Видео

Депутат Госдумы пулей извинился за слова о мигрантах и мусульманах после угроз Рамзана Кадырова. Видео

Avia.pro - Новости Недавние заявления депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева, касающиеся мигрантов и мусульман, привели к острой реакции Рамзана Кадырова, главы Чечни.

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Комментарии
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Сергей К
Ну какой он камуноид?  И ты такая же шлюшка и сеешь рознь как можешь. Вот тебя надо пинком. Но ты вряд ли в России.
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5 час.
СК
Сергей К
Ну тут надо привлечь Кадырова и попросить разобраться. Понятно, что мигранты бывают всякие. И Кадыров может отличить нормальный ислам от какой-нибудь дряни. Да, мусульмане бывают очень хорошими, очень приличными людьми.
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5 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Кадыров берега потерял! не он депутата избирал, не ему &quot;выгонять&quot; Опять же с сыном, многократно награжденным, за мерзкий поступок... Поймал бы на улице - респект и уважуха, а бить в тюрьме да в наручниках🤮
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1 час.

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