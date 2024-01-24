Депутат Госдумы пулей извинился за слова о мигрантах и мусульманах после угроз Рамзана Кадырова. Видео

Сергей К Ну какой он камуноид? И ты такая же шлюшка и сеешь рознь как можешь. Вот тебя надо пинком. Но ты вряд ли в России.

СК Сергей К Ну тут надо привлечь Кадырова и попросить разобраться. Понятно, что мигранты бывают всякие. И Кадыров может отличить нормальный ислам от какой-нибудь дряни. Да, мусульмане бывают очень хорошими, очень приличными людьми.