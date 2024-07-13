Авторитетный фанат «Пацифик» предупредил Александра Соболева о последствиях перехода в «Зенит»

Самой громкой темой российского футбола последних дней, является возможный переход нападающего “Спартака” Александра Соболева в стан непримиримых соперников а “Зенит” из Санкт-Петербурга… По этому поводу в сети есть много публикаций с неподтвержденными данными.
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