Tides of Annihilation подарит более 30 часов геймплея в стиле серии Devil May Cry и выйдет в 202...

Tides of Annihilation подарит более 30 часов геймплея в стиле серии Devil May Cry и выйдет в 2026 годуОдним из самых запоминающихся анонсов недавнего State of Play стала новая приключенческая экшен-игра Tides of Annihilation от студии Eclipse Glow.
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