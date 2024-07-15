Такого не ожидал никто: Трамп признался, что остался жив благодаря мигрантам

Экс-президент США считает, что избежал ранения благодаря чтению статистики по мигрантамДональд Трамп считает, что если бы он не захотел прочитать таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам, то пуля обязательно бы попала в его голову.
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