Менеджер Макса Ферстаппена намекнул на условие ухода из Red Bull Racing

Менеджер Макса Ферстаппена намекнул на условие ухода из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolПродление контракта Макса Ферстаппена с Red Bull Racing до 2030 года стало для команды важной гарантией стабильности, однако голландец не отказался от возможности однажды покинуть Милтон-Кинс.