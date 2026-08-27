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Менеджер Макса Ферстаппена намекнул на условие ухода из Red Bull Racing

Менеджер Макса Ферстаппена намекнул на условие ухода из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolПродление контракта Макса Ферстаппена с Red Bull Racing до 2030 года стало для команды важной гарантией стабильности, однако голландец не отказался от возможности однажды покинуть Милтон-Кинс.

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