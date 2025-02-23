«Есть такая профессия — Родину защищать»: С днем защитника Отечества! 23 февраля в нашей стране ежегодно отмечается «День защитника Отечества».
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«Есть такая профессия — Родину защищать»: С днем защитника Отечества! 23 февраля в нашей стране ежегодно отмечается «День защитника Отечества».
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