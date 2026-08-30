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Google выводит команду по оценке рисков ИИ из DeepMind

Google выводит команду по оценке рисков ИИ из DeepMind

90 специалистов, оценивающих риски Gemini, включая химические, биологические и ядерные угрозы, с сентября перейдут в подразделение, отвечающее за государственную политику и взаимодействие с властями Google переводит 90 специалистов из команды AI Responsibility из Google DeepMind в подразделение Global Affairs, которое занимается государственными связями, лоббированием и публичной политикой.

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