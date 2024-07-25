СЕРГЕЙ АНФИМОВ В последнее время на многострадальное российское общество посыпались массовые обвинения в "радикализации", "шовинизме", " нетерпимости" и "фашизме".
"ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОРА ЛИ БОЯТЬСЯ?
Комментарии
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Балу -
Ну почему у нас надо сначала довести народ до кипения, а потом обвинять его в радикализме и неправомочности применения силовых решений?... Если будет кому обвинять... История ничему не учит... особенно властные структуры... С какого хрена власти решили, что они лучше народа знают, что нужно народу?... Вы когда, бл..., последний раз были на месте простого человека?... Пенсионера, учителя, фельдшера ФАПа, рабочего с завода?... Власть только свою задницу научилась хорошо прикрывать... В том числе и подачками в виде всяких финансовых дотаций... А эти финансовые дотации и есть следствие того, что власть ни хрена не хочет и не может обеспечить нормальное существование народа...
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6 час.
Ина Куликова
Очень правильное утверждение, что депутат - не профессия, зарплату за нее иметь не положено, тем более, такую как у теперешних "слуг народа", дармоедов и лоббистов. Позорище!
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2 час.
алекс кузь
Электронные выборы. Колокольцев знает и не дергается.
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2 час.
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