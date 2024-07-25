"ПРАВЫЙ ПОВОРОТ" РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ПОРА ЛИ БОЯТЬСЯ?

Балу -

Ну почему у нас надо сначала довести народ до кипения, а потом обвинять его в радикализме и неправомочности применения силовых решений?... Если будет кому обвинять... История ничему не учит... особенно властные структуры... С какого хрена власти решили, что они лучше народа знают, что нужно народу?... Вы когда, бл..., последний раз были на месте простого человека?... Пенсионера, учителя, фельдшера ФАПа, рабочего с завода?... Власть только свою задницу научилась хорошо прикрывать... В том числе и подачками в виде всяких финансовых дотаций... А эти финансовые дотации и есть следствие того, что власть ни хрена не хочет и не может обеспечить нормальное существование народа...