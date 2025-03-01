Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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100 лет каторги. За что советского прапорщика приговорили к такому сроку в ЮАР?

100 лет каторги. За что советского прапорщика приговорили к такому сроку в ЮАР?

Одним из краеугольных камней внешней политики СССР была поддержка антиколониальных движений на Чёрном континенте и борьба с «расистами» Южно-Африканской республики.

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