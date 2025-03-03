Для мегакурорта в Крыму построят газораспределительную станцию

В Крыму потратят около 8,5 миллиарда рублей на строительство газораспределительной станции, трансформаторных подстанций и реконструкции канализационной насосной станции для нового морского курортного комплекса «Золотые пески».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии