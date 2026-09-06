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Спаллетти об 1:1 с «Миланом»: «Ювентусу» не надо ждать, пока нас пригласят в игру – нужно брать матч за шкирку. Я выбираю Коло Муани в качестве форварда и буду доверять ему до конца сезона»

Главный тренер « Ювентуса » Лучано Спаллетти высказался о ничьей с « Миланом » (1:1) в 3-м туре Серии А .

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