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Байден заявил о работе над сделкой по прекращению огня и обмену пленными в Газе

Байден заявил о работе над сделкой по прекращению огня и обмену пленными в Газе

Американские власти вместе с их партнерами работают над договоренностью между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем с целью обеспечения шестинедельного прекращения боевых действий в секторе Газа.

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