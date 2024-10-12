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Тело рыбака из Екатеринбурга нашли в озере в Челябинской области

Тело рыбака из Екатеринбурга нашли в озере в Челябинской области

Мужчина пропал ещё 27 сентябряТело 38-летнего екатеринбуржца Андрей Ветренко нашли в озере в Челябинской области.

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