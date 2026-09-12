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Царьград

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В Челябинской области электрик погиб от удара током на столбе ЛЭП

В Челябинской области электрик погиб от удара током на столбе ЛЭП

В селе Красное Поле Челябинской области на опоре линии электропередачи погиб 40-летний мужчина. Информацию о случившемся предоставили в поисково-спасательной службе региона.

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