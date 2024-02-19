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Цифровизация-2024: строительная отрасль в ожидании перехода на ТИМ и не только

Цифровизация-2024: строительная отрасль в ожидании перехода на ТИМ и не только

С 1 июля девелоперы жилого сегмента начнут поэтапно становиться ТИМ-обязанными. Переход на технологии информационного моделирования — безусловно, главная, но все же не единственная тема этого года, связанная с дальнейшей цифровизацией рынка недвижимостиЦифровизация — термин, который последние несколько лет является для строительной отрасли одним из ключевых.

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