Заболеваемость артериальной гипертонией в ХМАО возросла на 14,8%

За последние три года в ХМАО на 14,8% увеличилась заболеваемость артериальной гипертонией. Это связано с более ответственным отношением югорчан к своему здоровью, в связи с чем диагностировать заболевание стало проще, сообщила кандидат медицинских наук, главный кардиолог региона Ирина Урванцева.
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