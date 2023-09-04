Пленный ВСУ: украинским военным опасно ходить в Киеве в форме

Украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ опасно ходить в форме по улицам Киева. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что опасность связана с тем, что жители украинской столицы могут принять их за раздающих повестки сотрудников военкомата.
Украинский пленный заявил, что бойцам ВСУ опасно ходить в форме по улицам Киева. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что опасность связана с тем, что жители украинской столицы могут принять их за раздающих повестки сотрудников военкомата.
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