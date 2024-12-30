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Царьград

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В центре Челябинска открывается новый каток под открытым небом: расписание, цена билета и проката

В центре Челябинска открывается новый каток под открытым небом: расписание, цена билета и проката

Любителей зимних развлечений ждут почти 3 тысячи кв метров льда. Новый каток под открытым небом залили в Челябинске в парке имени Юрия Гагарина.

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