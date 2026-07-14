5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

М

ММ

"Это к вопросу о том, ну как же нам не повезло с климатом, а то бы вместо березового сока пили баварское." 1. Пиво не пью. Хоть баварское, хоть жигулевское. 2.В огороде собрали урожай черешни, в прошлом году теща продавала, так было много, что сказали, якобы спекулирует, ибо "в нашем регионе черешня не растет". Созревает голубика, в прошлом году было очень много шелковицы, актинидия поспевает, виноград 5 сортов - ждем созревания. Груша первый раз созревает. Слива- два больших дерева. Айва японская зреет. 3.Так что да здравствует ЭльНиньо. Предуралье.