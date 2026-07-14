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☭КОМПАС

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5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

5 причин, почему для России все теперь складывается наилучшим образом

  Не секрет, что коллективный Запад исторически до судорог завидует России, но складывающаяся сейчас ситуация приводит наших недругов просто в состояние осатанелого исступления.

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Комментарии
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&quot;Это к вопросу о том, ну как же нам не повезло с климатом, а то бы вместо березового сока пили баварское.&quot; 1. Пиво не пью. Хоть баварское, хоть жигулевское.  2.В огороде собрали урожай черешни, в прошлом году теща продавала, так было много, что сказали, якобы спекулирует, ибо &quot;в нашем регионе черешня не растет&quot;. Созревает голубика, в прошлом году было очень много шелковицы, актинидия поспевает, виноград 5 сортов - ждем созревания. Груша первый раз созревает. Слива- два больших дерева. Айва японская зреет.  3.Так что да здравствует ЭльНиньо. Предуралье.
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