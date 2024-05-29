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В Республике Татарстан бывшая начальник оздоровительного учреждения признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 26-летней бывшей начальницы оздоровительного учреждения, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п.

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