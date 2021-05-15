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В районе ДОКа тюменцы сами садят деревья и требуют от управы убрать мусор

В районе ДОКа тюменцы сами садят деревья и требуют от управы убрать мусор

Более того, на улице нужно провести уборку. «Пока управа бездействует, жители сами высаживают саженцы деревьев за свой счёт.

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Андрей Балашов
После заголовка читать эту писанину не стал! Очередная жертва ЕГЭ... Сразу вспомнил "Доживем до понедельника"... Садят... я понимаю от слова сад, но есть же глагол в русском языке - САЖАТЬ... или его нет?

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