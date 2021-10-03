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Путин поздравил Меркель и Штайнмаера с Днем Германского единства

Российский президент Владимир Путин направил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру, а также канцлеру ФРГ Ангеле Меркель поздравительную телеграмму, в которой поздравил первых лиц европейского государства с Днем Германского единства.

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