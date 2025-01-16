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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом летом. Тренеру повысят зарплату

Diario Sport утверждает, что каталонцы, как и сам тренер, не хотят обсуждать этот вопрос по ходу сезона, но клуб намерен договориться с немцем до начала следующего чемпионата.

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