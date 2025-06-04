Мотоциклы СССР

В СССР мотоцикл был больше, чем просто транспорт. Он был мечтой, символом свободы, да и просто реальным способом передвигаться — особенно в сёлах, где автобусы ходили раз в день, а автомобиль был роскошью.
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