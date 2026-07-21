Тысячи морских дронов в год: США масштабируют украинскую «Магуру»

Компания ReconCraft, которая действует в интересах Сил специальных операций ВС США, планирует производить «сотни или даже тысячи» безэкипажных катеров «Магура» в год, пишут обозреватели Шелби Холлидей и Алистер Макдональд в статье для The Wall Street Journal.
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