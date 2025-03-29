🛠 В Алупке в этом году пройдёт второй этап благоустройства Милютинского парка Там установят малые архитектурные формы.
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🛠 В Алупке в этом году пройдёт второй этап благоустройства Милютинского парка Там установят малые архитектурные формы.