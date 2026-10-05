Сомнолог Кудинов рекомендовал при бессоннице выбирать утяжеленные одеяла

Качественный сон во многом зависит от грамотно подобранных постельных принадлежностей. Как пояснил в интервью «Москве 24» эксперт Российского общества сомнологов Павел Кудинов, некоторые популярные товары способны значительно улучшить качество ночного отдыха, но подходить к их выбору стоит с учетом индивидуальных особенностей организма.
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