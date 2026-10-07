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Слишком красиво для XIII века: почему турецкий сериал «Любовь и трон» не удержался в эфире

Слишком красиво для XIII века: почему турецкий сериал «Любовь и трон» не удержался в эфире

Продюсер Мехмет Боздаг и братья Тайлан выводили «Любовь и трон» на экраны как большую историческую сагу в духе «Великолепного века».

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