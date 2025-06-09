Опасное возвращение: почему в России снова вспыхнули забытые детские болезни?

По данным Роспотребнадзора, в 2024 году резко увеличилось число случаев кори, краснухи и коклюша. Врачи связывают рост заболеваемости с ослаблением коллективного иммунитета, вызванным отказом от вакцинации.
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