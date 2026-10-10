"Блюдо под названием "переговоры"": Ушаков раскрыл "кухню" телефонного разговора Трампа и Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как готовилось "блюдо под названием "переговоры"". По его словам, "кухня" включила в себя долгую подготовку, множество согласований и даже отмену некоторых запланированный ранее мероприятий.
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