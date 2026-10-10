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Царьград

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"Блюдо под названием "переговоры"": Ушаков раскрыл "кухню" телефонного разговора Трампа и Путина

"Блюдо под названием "переговоры"": Ушаков раскрыл "кухню" телефонного разговора Трампа и Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как готовилось "блюдо под названием "переговоры"". По его словам, "кухня" включила в себя долгую подготовку, множество согласований и даже отмену некоторых запланированный ранее мероприятий.

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Игорь Кузнецов

Когда Трамп публично не поздравил Путина именно в день его рождения, следовало ожидать чего-то. Но вот поздравление прозвучало в личной беседе по телефону и всё стало ясно - личные отношения президентов находятся "в позитивном ключе".
А ещё и просьба поставить дизельное топливо из России на экспорт...