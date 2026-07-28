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Российские компании начали закупать новогодние подарки уже в апреле–мае

Российские компании начали закупать новогодние подарки уже в апреле–мае

Российские компании в 2026 году начали подготовку к новогоднему сезону раньше традиционных сроков. По данным электронной торговой площадки "ТендерПро", рост закупок новогодних подарков для детей сотрудников начался уже в апреле–мае, а в предыдущие годы он приходился на июнь и позднее.

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