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Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на Москву

Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на Москву

Силы ПВО столичного региона в ходе отражения вечерней атаки сбили 21 украинский беспилотник, пытавшийся прорваться к Москве.

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