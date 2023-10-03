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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент Федерации дзюдо Санкт Петербурга: «Украинцам никто не финансирует участие в соревнованиях, где выступают российские спортсмены»

«Украинцы сначала вообще отказывались выступать там, где наши спортсмены. Затем их министерство спорта разрешило участвовать.

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