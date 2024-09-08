«Опыт» – первый русский бронированный корабль Плавучая батарея «Лев»В самом начале второй половины XIX века в мировом кораблестроении произошёл качественный скачок – корабли обзавелись бронёй.
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«Опыт» – первый русский бронированный корабль Плавучая батарея «Лев»В самом начале второй половины XIX века в мировом кораблестроении произошёл качественный скачок – корабли обзавелись бронёй.
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