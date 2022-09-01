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Сергей Аксёнов: «Крым надёжно защищён, туристический сезон продолжается»

Сергей Аксёнов заявил, что туристический сезон в Крыму продолжается. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью «Известиям» рассказал, что необходимости запрещать въезд в Крым и досрочно завершать туристический сезон в настоящее время нет.

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