Der Spiegel: Запад отверг путинскую Россию — теперь наступает расплата

Страна и людиПолитикаDer Spiegel: Запад отверг путинскую Россию — теперь наступает расплата Западные политики и правительства не желают видеть в Путине никого иного, кроме как агрессора и диктатора.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir KharchenkoЕсть в Православном мировоззрении понятие: "Пока не похоронен последний солдат, война не окончена". Как хоронить тех, имя кого неизвестно? И останки солдат разбросаны по всей Европе? Их можно хоронить, если не найдены случайно и не идентифицированы погибшие солдаты, только общей символической могилой, вечным огнем и памятью - "Неизвестному солдату! Никто не забыт и ничто не забыто!" В католической цивилизации на первом месте стоит НАЦИЗМ. Отсюда исходит понятие, определяющее действия: "Пока не закопан в могилу Истории Человечества последний НАЦИСТ, война не окончена". Дай Бог править ВВП Россией как можно дольше, скажем, до 2042-48 г.г., и закапывать "символически" на кладбище за МКАДом рядом с дедом Хасаном и Мавроди, в первую очередь, НАЦИСТОВ с российскими паспортами, нео-бандеровцев, нео-власовцев (быковцев-стихоплетов) и НАЦИСТОВ еврейского этноса, врагов Крыма и Донбасса в составе РФ, друзей бандеровцев-зверей нацистов УЕБУ (Укры с Галичины -Европейцы в глубокой заднице-Бандера-Украина). Нацисты еврейского этноса, позор и предатели еврейского народа скучковались на пробандеровском "Эхо Москвы". Дело не в "Сисястом". Он в Россию бежал спасать шкуру. Его, как и Скрипалей, отравила разведка Англии МИ-6 через московскую проститутку М. Певчих, которая специально к нему приезжала на секс-случку. "Сисястый" даже на х...целых и х...десятых % не избранник народа. Он - НАЦИСТ! Поляк по корням своих предков.Комментировать
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