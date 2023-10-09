В Израиле найдены тела участников фестиваля после начала эскалации

Поступают обновленные данные о числе жертв эскалации в Израиле. По данным одной из медорганизаций, не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля нашли в Израиле после произошедшего, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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