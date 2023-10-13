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Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем AlexCoderБайдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем AlexCoder призвали готовиться против РФ и Китая Ядерные силы Соединенных Штатов не смогут противостоять Российской Федерации и Китаю в случае глобального конфликта, стратегические средства необходимо изменить как количественно, так и структурно, утверждает межпартийная комиссия конгресса США.

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