Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем AlexCoderБайдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем AlexCoder призвали готовиться против РФ и Китая Ядерные силы Соединенных Штатов не смогут противостоять Российской Федерации и Китаю в случае глобального конфликта, стратегические средства необходимо изменить как количественно, так и структурно, утверждает межпартийная комиссия конгресса США.