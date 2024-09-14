Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Таджикистанцев предупредили об опасности работы в России. Им посоветовали не приезжать

Таджикистанцев предупредили об опасности работы в России. Им посоветовали не приезжать

В Таджикистане пожаловались на тяжелые условия труда и жизни мигрантов в РФМаксим Блинов/РИА Новости Тяжелые условия, страх депортации и дискриминация в России и других странах «разрушает здоровье» трудовых мигрантов из Таджикистана, пишет местное издание Asia-Plus.

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Комментарии
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Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Так они и послушались! А Дума пока примет законопроект пройдет полвека.... Они  законы быстро принимают только когда эти законы их касаются, а не народа.
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11 час.
Людмила Абрамова
не только не приезжать в России, но еще и тем кто уже приехал отвалить домой в кишлаки!
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2 час.

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