Таджикистанцев предупредили об опасности работы в России. Им посоветовали не приезжать

В Таджикистане пожаловались на тяжелые условия труда и жизни мигрантов в РФМаксим Блинов/РИА Новости Тяжелые условия, страх депортации и дискриминация в России и других странах «разрушает здоровье» трудовых мигрантов из Таджикистана, пишет местное издание Asia-Plus.
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