Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная

Экипаж ударно-штурмового российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении зоны специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии