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Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная

Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на участке Сватово – Кременная

Экипаж ударно-штурмового российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении зоны специальной военной операции (СВО).

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