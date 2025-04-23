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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Быстров: «Когда Соболева брали в «Зенит», рассчитывали, что он будет играть в футбол, а не в Counter-Strike. Мне таких в бане не надо, которые два шага лишних не могут сделать»

В матче 25-го тура Мир РПЛ «Зенит» одержал победу со счетом 1:0. – «Химки», молодцы, красавцы. У «Зенита» нет никаких проблем, владели инициативой, и тут выходит Сашка Соболев.

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