Ожерелье c коронации Елизавета II хотят продать за £2 млн

Старинное бриллиантовое ожерелье, которое было коронации королевы Елизаветы II и которое может быть связано с французским скандалом Марии-Антуанетты, может быть продано на аукционе за 2 млн фунтов стерлингов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии