Дортмундская «Боруссия» потерпела разгромное поражение в матче против «Штутгарта» Юлия ПономареваФутбольный клуб «Штутгарт» даже после распродажи своих лидеров продолжает наводить шороху не только в чемпионате Германии, но и в Лиге Чемпионов.