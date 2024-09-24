Дортмундская «Боруссия» потерпела разгромное поражение в матче против «Штутгарта» Юлия ПономареваФутбольный клуб «Штутгарт» даже после распродажи своих лидеров продолжает наводить шороху не только в чемпионате Германии, но и в Лиге Чемпионов.
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