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Смольянинову предрекли наказание рублем

Смольянинову предрекли наказание рублем

В Сети не утихает скандал вокруг Артура Смольянинова. Звезда фильма «9 рота», оказавшись в Латвии, заявил о безразличии к Родине, желании воевать за Украину и готовности пристрелить коллегу по кинокартине Сослана Фидарова из-за его участия в СВО.

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