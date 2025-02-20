Российские бойцы вошли в село Пятихатки в Запорожской области По информации ряда источников, бойцы армии России из 247-го полка (7-я дивизия ВДВ) вошли в село Пятихатки Запорожской области.
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Российские бойцы вошли в село Пятихатки в Запорожской области По информации ряда источников, бойцы армии России из 247-го полка (7-я дивизия ВДВ) вошли в село Пятихатки Запорожской области.
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