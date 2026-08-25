Марк Руффало оказался в центре скандала из-за обвинений в антисемитизме

Комментарии Марка Руффало о владельцах Paramount и Израиле вызвали новую волну критики в Голливуде. Теперь внимание привлекло и его общение с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой — юрист по правам человека запросил переписку между ними на фоне антимонопольного иска против сделки Paramount и Warner Bros.