Марк Руффало оказался в центре скандала из-за обвинений в антисемитизме

Комментарии Марка Руффало о владельцах Paramount и Израиле вызвали новую волну критики в Голливуде. Теперь внимание привлекло и его общение с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой — юрист по правам человека запросил переписку между ними на фоне антимонопольного иска против сделки Paramount и Warner Bros.
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