Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, 29 сентября раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, и США за финансовую поддержку Киева.
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